إنقاذ حياة حاجه تركية ستينية من مرض نادر بالقلب بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

أنقذ فريق طبي بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة حياة حاجة تركية ستينية من مرض نادر تمثل في بطئ شديد في ضربات القلب صاحبه ضعف شديد بعضلة القلب أدى إلى توقفه.

وأوضح استشاري أمراض كهرباء القلب بالمدينة الطبية الدكتور نعيم الشعيبي أن الحاجة التركية في العقد السادس من العمر استقبلتها المدينة الطبية وهي في وضع حرج عن طريق الإسعاف بعد أن أغمي عليها في مقر سكنها نتيجة توقف القلب وتوقف عمل الاعضاء الحيوية.

وأضاف ، وبعد الكشف الأولي السريع في الطوارئ إتضح أن المريضة تعاني من متلازمة نادرة الحدوث وهي ضعف ضربات القلب مصاحب لضعف شديد في عضلة القلب مما يصعب إحتمالية إنقاذ حياة المريضه ولكن بفضل من الله تم التعامل مع الحالة بإحترافية وبشكل عاجل قرر الفريق الطبي بسرعة تركيب جهاز منظم عالي الكفاءة يستطيع علاج حالة المريضة في تحسين ضربات القلب والمساعدة في تحسين كفاءة عضلة القلب.

وأشار “الشعيبي” إلى أن المريضة ولله الحمد والمنة تماثلت للشفاء وبعد التأكد من كامل الفحوصات التي اثبتت تحسن كبير ايجابي وملحوظ تقرر معه خروج المريضة في اليوم التالي لمزاولة حياتها الطبيعية والالتحاق ببعثتها لأتمام حجها، مبيناً بالوقت نفسه أن هذا النوع من العمليات تتم بكفاءة وسرعة عالية في التشخيص والعلاج بفضل الله اولاً ثم بفضل دعم كبير تولية حكومة خادم الحرمين لجميع القطاعات وللصحة منه نصيب كبير وبمتابعة مستمرة من مقام وزارة الصحة بتوفير كوادر بشرية مؤهلة وإمكانيات طبية سٌخرت لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويليق بمكانة الزمان والمكان.