رونالدو ينعش الدوري الإيطالي بعد أعوام من تراجعه

نواف السالم(صدى):

أعاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، البريق مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، وذلك بعد انضمامه إلى نادي يوفنتوس مؤخرًا، تزامنًا مع عودة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى بلاده، وصعود بارما بعد غياب 3 أعوام.

جاء ذلك وسط ترقب الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أعوام من تراجع الحضور الجماهيري، وتفضيل اللاعبين الكبار الذهاب إلى بطولات أخرى.

ومن المقرر أن تشارك 4 أندية إيطالية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بالرغم من أن ذلك حدث نتيجة إعادة هيكلة نظام البطولة، وليس بسبب تطور نتائج الفرق في المسابقات القارية.

ويأمل البعض في انطلاق البطولة من حيث انتهت في الموسم الماضي، حين كاد نابولي أن ينهي سيطرة يوفنتوس على اللقب الذي أحرزه في آخر 7 أعوام، ولكن انتهت آمال نابولي قبل جولتين فقط من النهاية.