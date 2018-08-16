تجرد من مشاعر الأبوة واعتدى جنسيا على طفلته بعد تخلي أمها عنها

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب، واقعة مؤسفة من نوعها، تعرضت فيها طفلة لا تبلغ من العمر سوى 4 سنوات، للتحرش الجنسي من قِبل والدها، وذلك بعد تخلي والدتها عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مدة طويلة، حين كانت الطفلة تهرب من الاعتداءات المتكررة لوالدها لدى الجيران، الذين عمدوا إلى تقديم شكاية لدى الدرك الملكي، لتبقى الطفلة على إثرها بلا مأوى، مما دفع الجيران للاتصال بفعاليات المجتمع المدني من أجل العناية بالطفلة، وإنقاذها من خطر الاعتداء والتشرد.

ومن جانبها، أصدرت جمعية ” ماتقيش ولدي ” ، بلاغًا قالت فيه أنه بلغ إليها تعرض طفلة لتحرش جنسي من طرف والدها حسب أقوالها، ونظرا لأن الطفلة تم التخلي عنها من طرف أمها عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، ومحيطها الذي لا يسمح برعاية الطفلة، فقد طالبت المنظمة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح التحقيق في القضية.

كما طالبت المنظمة بإجراء خبرة طبية ونفسية للطفلةـ مع إيوائها بشكل عاجل لدى دار لميمة لرعاية الأطفال، مناشدة الحكومة بالتعامل بجدية مع هذا الأمر، وإسعاف الطفلة.