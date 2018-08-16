مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بمكة

حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الخميس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في تقاطع العكيشيه باتجاه الشميسي وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٥ فرق إسعافية وفرقتا تدخل متقدم.

واو ضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٤ حالات وفاه و٥ إصابات منها حالتين خطرتين وحالتين متوسطة الخطورة وحاله بسيطة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.