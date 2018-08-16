بالفيديو.. محاصرة شرطة إيران عقب ضرب باعة متجولين بطريقة دموية

طهران(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن انتفاض عدد كبير من المواطنين الإيرانين ومحاصرتهم للشرطة الإيرانية وموظفي بلدية طهران، عقب قيامهم بضرب بعض الباعة الجائلين بعنف وبطريقة وحشية، وتحطيم العربة الصغيرة التي يعمل عليها أحدهم بالشارع.

وهتف الشاب ضد عناصر الشرطة وطالبوهم بالنزول من سياراتهم، هاتفين: ” انزلوا يا عديمي الشرف ” ؛ فيما يلجأ الإيرانيين إلى العمل كباعة متجولين في الشوارع في ظل الفقر المدقع وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن لكن السلطات الايرانية تمنعهم من ذلك.

ومن الجدير بالذكر، إنه قتل بائع جائل آخر في مدينة قم، ويدعى مظفر عباسي، على يد موظفي البلدية عندما هاجموا عربته لبيع الفواكه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، بحجة التجاوز على قانون الرصيف حيث فارق الحياة إثر شدة الضربات.