بعد تطبيق برنامج تيسير.. عملاء شركة الكهرباء يطالبون بتحديد آليات لاحتساب متوسط الفاتورة

علي القحطاني (صدى):

ناشد عدد من عملاء شركة الكهرباء، بضرورة تحديد آليات واضحة لاحتساب متوسط قيمة فاتورة الاستهلاك والمديونيات بعد تطبيق الشركة لبرنامج ” تيسير ” .

حيث يهدف هذا البرنامج؛ لتوفير خيارات سداد ميسرة لمشتركي القطاع السكني، كما تساءل عدد من المشتركين عن كيفية تسوية حسابات الفاتورة المستحقة في حال تأجير الوحدة السكنية لشخص آخر.

أما في حال تأخير الوحدة، فإنه سيتم سحب المديونيات المستحقة بنهاية السنة على صاحب الوحدة السكنية وليس المستأجر.

من الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء كانت قد ذكرت أن برنامج ” تيسير ” ، يُتيح للمشتركين دفع فاتورة ثابتة بناء على متوسط دفع الفواتير خلال الـ12 شهراً الماضية، بعدها تتم تسوية الحساب ومعرفة القيمة المتبقية على المشترك أو على الشركة.