بالصور.. بعد انقلاب مركبته.. إنقاذ مواطن بإنعاش قلبي في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرض مواطن لحادث إنقلاب مركبته منتصف ليلة أمس الأربعاء، في عقبة حزنة بالباحة، برفقة شخصان تعرضا لإصابات بسيطة ومتوسطة؛ فيما تمكنت فرق الهلال الأحمر، من إنقاذه بعمل إنعاش قلبي رئوي له.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997، عن حادث انقلاب مركبة بـ ” عقبة حزنة ” ، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 23:59م يوم أمس الأربعاء.

وأضاف ” الزهراني ” أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات؛ إحداها خطيرة تم عمل إنعاش قلبي رئوي لها، فيما نُقِل لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.