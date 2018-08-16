أول ظهور لـ ” جمس جرانيت 2020 ” أثناء اختبارها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تستمر الشركات في تطوير مزيد من سيارات كروس أوفر، ذلك يتضمنه جنرال موتورز التي تعمل حاليا على شيفروليه تراكس وبويك إنكور المستندتان على المنصة ذاتها.

الحال نفسه لدى جمس التي تمتلكها جنرال موتورز، إذ رُصدت جرانيت كروس أوفر المدمجة لأول مرة أثناء اختبارها والتي ستقع أسفل تيرين.

اسم جرانيت ليس جديدا علينا، إذ أن صانعة السيارات الأمريكية استخدمته سابقا في سيارة اختبارية دشنتها في معرض ديترويت للسيارات 2010، واستند وقتها على منصة جاما 2 المستخدمة في تراكس وإنكور مع محرك تيربو 1.4 لتر 4 سلندر قوة 138 حصان يتصل بجير أوتوماتيكي من 6 سرعات.

عندما كشفت جمس عن جرانيت الاختبارية، ظهرت عدة تقارير تشير إلى أنه سيتم إطلاق نسخة إنتاجية منها خلال السنوات المقبلة، إلا أن ذلك لم يحدث كون قطاع الكروس أوفر المدمج لم تكن مبيعاته بالقوة التي عليها الآن.

ومنذ 3 أعوام، جدّدت جنرال موتورز ملكيتها لاسم جرانيت لدى السلطات الأمريكية، ما أطلق الشائعات حول أنه تم تطويرها سرا وأنها تقترب من الإنتاج، والآن وبعد مرور 3 أعوام، ظهرت لأول مرة أثناء اختبارها بشكل إنتاجي.

إذا كانت هذه هي جرانيت فعلا، فإن ذلك يعني بأن موديلها الإنتاجي سيكون 2020، على أن تقوم جمس بتدشينها قبل نهاية العام الجاري أو في وقت ما خلال العام المقبل، لتنزل على الساحة لمنافسة جيب رينيجيد وفورد إيكوسبورت ومازدا CX-3.