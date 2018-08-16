بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب لطفلة صغيرة من الغرق

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة إنقاذ ” كلب ” لطفلة صغيرة، كانت تلعب معه على الشاطئ من الغرق.

وظهر بالمقطع الطفلة وهي تلعب مع ” الكلب ” على الشاطئ؛ وذلك قبل أن تضربها موجة صغيرة؛ ليتقدم بعدها ” الكلب ” ويسحبها بأسنانه لبر الأمان على الشاطئ.