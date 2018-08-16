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بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب لطفلة صغيرة من الغرق

بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب لطفلة صغيرة من الغرق
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة إنقاذ ” كلب ” لطفلة صغيرة، كانت تلعب معه على الشاطئ من الغرق.

وظهر بالمقطع الطفلة وهي تلعب مع ” الكلب ” على الشاطئ؛ وذلك قبل أن تضربها موجة صغيرة؛ ليتقدم بعدها ” الكلب ” ويسحبها بأسنانه لبر الأمان على الشاطئ.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52090 ] نشر منذ 1 ساعة

هو كلب ابن سته وستين الف كلب .. بس جيد ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني شكله فيديو مرتب
والدليل البنت تبتسم

[ عدد التعليقات: 3467 ] نشر منذ 51 دقيقة

اكيد تبتسم مو فاهمة انه انقذها فاكرة انه لسه بيلعب معها

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