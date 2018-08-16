بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب لطفلة صغيرة من الغرق
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة إنقاذ ” كلب ” لطفلة صغيرة، كانت تلعب معه على الشاطئ من الغرق.
وظهر بالمقطع الطفلة وهي تلعب مع ” الكلب ” على الشاطئ؛ وذلك قبل أن تضربها موجة صغيرة؛ ليتقدم بعدها ” الكلب ” ويسحبها بأسنانه لبر الأمان على الشاطئ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52090 ] نشر منذ 1 ساعة
هو كلب ابن سته وستين الف كلب .. بس جيد ,,
طيب النفس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني شكله فيديو مرتب
والدليل البنت تبتسم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3467 ] نشر منذ 51 دقيقة
اكيد تبتسم مو فاهمة انه انقذها فاكرة انه لسه بيلعب معها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32177 ] نشر منذ 20 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂