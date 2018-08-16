رغم حجب الدوحة لموقع التسجيل.. وصول حجاج قطريين للمملكة عبر الكويت

طلال الضوي(صدى):

شهدت المملكة وصول عدد من الحجاج القطريين عن طريق الكويت، وسط تسهيلات كبيرة، وذلك على الرغم من حجب الدوحة موقع تسجيل الحجاج، وذلك تحقيقًا لمبدأ عدم تسييس الحج، الذي شدد عليه وزير الحج والعمرة.

ورحب الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، بالحجاج القطريين، مؤكدًا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم، وسط تسهيلات كبيرة.

ومن ناحية أخرى، وشهدت جوازات منفذ الوديعة، استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من اليمن، من أسر شهداء الجيش الوطني، والذين أصدر خادم الحرمين أوامره باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 2018م.

ومن المقرر أيضًا، أن يصل حوالي 1000 حاج فلسطيني إلى الأراضي المقدسة، لتأدية فريضة الحج، وذلك بمنحة سعودية من خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء الفلسطينيين.