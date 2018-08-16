الكشف عن أسباب قلة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

علي القحطاني(صدى):

صرح منصور الجابري، مختص في مجال استقدام العمالة المنزلية، بأن سبب اختلاف الأسعار بين مكاتب الاستقدام بين مناطق المملكة للعمالة المنزلية الفلبينية النسائية، يعود لكيفية المفاوضات بين المكاتب السعودية والمكاتب الفلبينية.

حيث أوضح المختص أن هناك قرارات تعسفية من الفلبين على المكاتب السعودية؛ أدت لقلة الاستقدام من الفلبين وتعرض بعض المكاتب للخسائر؛ مبينًا أن هناك ضرورة لفتح أسواق جديدة لمنع التعنت الفلبيني.

كما ذكر المختص أنه في فترة الأجازة الصيفية قل الطلب، ملفتًا الانتباه إلى أنه مع اقتراب الدراسة سيشهد السوق انتعاشًا وارتفاعًا بالطلب على العاملات المنزليات تقدر بنسبة 30 %؛ وذلك بحكم أن هذا الوقت هو موسم لجميع المكاتب العاملة في مجال الاستقدام.