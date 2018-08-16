بالصور.. فريق ” لحياتنا معنى ” يستقبل الحجاج بالهدايا والمحبة

نجود عبد الله النهدي(صدى):

نظم فريق لحياتنا معنى التطوعي لذوي الاعاقة يوما لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالتنظيم مع مؤسسة الفريق المهندسة لينا حجار واعضاء الفريق وذلك يوم السبت الماضي بصالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة

الاعضاء المشاركين في المبادرة(نجود النهدي، وخالد شعيب، ومهند خلف، ومحمد الجدعاني،وذكرى حوباني، وخديجة المولد، ومريم بقشان، وسندس قوقندي، أشجان الغامدي، حنان غروي، شيماء عمر، هناء باطرفي. برفقة الإعلامية ابتهال العتيبي )

انطلقت الرحلة في تمام الساعة ٤ والنصف حيث كان مقر التجمع في الردسي مول وتم التوجه الى مطار الحجاج لتنفيذ المبادرة مع وزارة الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الذين أتوا من جميع أنحاء العالم الى الأراضي المقدسة.

و تم خلالها توزيع هدايا للحجاج وتم الترحيب بهم بابتسامة وحب وأبدى الحجاج سعادتهم في هذه الأجواء الجميلة والجهود الجبارة في كل موسم حج لإتمام الموسم بنجاح بفضل من الله ثم جهود قيادتنا الرشيدة

وعبر اعضاء الفريق عن الرحلة وانعكاساتها على أعمالهم التطوعية حيث قالت

نجود النهدي: إنها تجربة جميلة وبها روحانية عظيمة وشعور عظيم في شهر عظيم مبارك ما أعظم هذا الشعور لاستقبال الحجاج بكل حب وابتسامة وترحيب بهم بالطريقة البسيطة والشعور البسيط فتقبل الله من الحجيج سعيهم وغفر الله ذنوبهم.

وسردت لنا ذكرى حوباني قائله أنها: سعيدة جدا بهذه المبادرة من خلال إحساس وفرحه ضيوف الرحمن بقدومهم لآداء فريضة الحج خاصة انهم قاطعين مسافات طويله ومن الواجب علينا نرحب بيهم في بلادنا.

وعلى سبيل السياق ذكرت لنا خديجة المولد: بصراحة كان يوم جداً جميل انبسطت وانا اشوف ابتسامة الحجج وفرحتهم بعد التعب والجهد اللي بذلوه عشان يؤدوا هذا الشهر ع أكمل وجهه..

الله يتقبل منهم يارب ويكتبها لنا بإذن لله

وذكرت المساعدة في المبادرة مريم بقشان:

حماسي كان موجود حتى اليوم المعهود لاستقبال ضيوف الرحمن رغم الانتظار الطويل والصعوبات، لكن إحساسي اتغير لحظة ما وقفت لاستقبال الحجاج وتوزيع الهدايا ودعواتهم لنا مع ابتساماتهم وكانت كلها فرحه تعطي دافع عجيب وطاقة جميلة وشعور لا يوصف وهذا ،يوم من العمر لا ينسى أبداً.

وأوضح لنا محمد الجدعاني شعوره قائلاً: كان يوم من أجمل أيام حياتي كيف لا وأنا أستقبل ضيوف الرحمن والابتسامة لا تفارق محياهم.

وأشار لنا مهند خلف: أن شعور المبادرة لا يمكن توصفه الكلمات لأنها مشاعر داهمت قلوبنا طوقتنا بفرحة وسعادة باستقبال ضيوف الله فالحمدلله أن اصطفانا الله لهذه الفعالية وآدام الله فيكم حب العطاء ودمتم للتطوع فخراً.

وتحدث الأستاذ خالد شعيب قائلا: شيء جميل ان ترى وتستقبل وترسم البسمة في قلوب ضيوف بيت الله الحرام تجربه جعلتني احمد الله انى أعيش في هذه الارض المباركة بجانب بيت الله الحرام مختتما حديثه بدعوة ؛ يارب اكتب لنا الحج.

من جهتها قالت الإعلامية ابتهال العتيبي: الحمدلله حسيت بفخر و شعور عظيم عندما رأيت ناس قادمين من سفر ورغم التعب الا انهم اول ما شاهدونا امتلات وجيههم بالفرحة والابتسامة ولهجوا لنا بالدعوات توصل من القلب من اشخاص لا تربطنا بهم صله فوجدنا ان التعب والمجهود كله راح بمجرد ما رأيت ابتسامتهم وسمعت دعواتهم.

وفي الختام سردت لنا الأستاذة لينا الحجار مؤسسة الفريق:

بأنها فخورة بأعضاء الفريق فرداً فرداً، وأنها سعيدة بأن منّ الله علينا هذه الزيارة ورؤية الحجاج وابتسامتهم وسعادتهم، سعادتها لا توصف.