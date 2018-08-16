بيتزي سيطير إلى لندن لمشاهد السوبر

نواف السالم(صدى):

يطير المدير الفني للمنتخب الوطني، أنطونيو بيتزي غدًا الجمعة، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لحضور مباراة السوبر بعد غد السبت بين ناديي الهلال والاتحاد.

وعلى جانب آخر، سيجتمع ” بيتزي ” برئيس اتحاد كرة القدم، الدكتور عادل عزت لمناقشة البرنامج الزمني، الذي تم إعداده للمنتخب الأول لنهائيات كأس آسيا في الإمارات يناير 2019م.

وسيعرض ” بيتزي ” على ” عزت ” أولى المراحل الإعدادية في بداية سبتمبر المقبل المصادفة أيام ” الفيفا ” ، التي سيلعب خلالها ” الأخضر ” لقاءين وديين يتوقع أن يكون أحدهما مع منتخب الإمارات.