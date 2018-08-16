بيتزي سيطير إلى لندن لمشاهد السوبر
يطير المدير الفني للمنتخب الوطني، أنطونيو بيتزي غدًا الجمعة، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لحضور مباراة السوبر بعد غد السبت بين ناديي الهلال والاتحاد.
وعلى جانب آخر، سيجتمع ” بيتزي ” برئيس اتحاد كرة القدم، الدكتور عادل عزت لمناقشة البرنامج الزمني، الذي تم إعداده للمنتخب الأول لنهائيات كأس آسيا في الإمارات يناير 2019م.
وسيعرض ” بيتزي ” على ” عزت ” أولى المراحل الإعدادية في بداية سبتمبر المقبل المصادفة أيام ” الفيفا ” ، التي سيلعب خلالها ” الأخضر ” لقاءين وديين يتوقع أن يكون أحدهما مع منتخب الإمارات.
طلال[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 2 ساعتين
خذني معك 🤣🤣🤣🤣
محمد[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااارب وجهك يكون خير 😐😐😐😐😐
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الموفق و المستعان