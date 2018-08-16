هيئة الأمر بالمعروف توظف التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن

الرياض(صدى):

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجهزة (تواصل) في مراكزها التوجيهية وصالات المطارات في المدينة المنورة وجدة والطائف والتي تغذي هواتف الحجاج والمعتمرين والزوار بمواد توعوية تتعلق بالحج والعمرة والزيارة عبر الاتصال اللاسلكي (الواي فاي) بـ 15 لغة حية ضمن توظيف التقنية في أعمال التوعية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخدمات التي تتيح لضيوف الرحمن اختصار الجهد والوقت في البحث عن المعلومة التوعوية الصحيحة التي تعينهم على إتمام حجهم وتعلم دينهم بسهولة، وقد بلغت الموضوعات التوعوية المتخصصة التي وفرتها الرئاسة في الحج وما يتعلق بالأماكن التي يرتادها الحجاج لزيارتها إلى 75 مقطعاً توجيهياً بتقنية الموشن جرافيك و1215 مادة صوتية و30 كتاباً.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج النوعية تأتي امتداداً لجهود الرئاسة العامة الميدانية والتوجيهية في الميادين والمراكز التوجيهية بمتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام.