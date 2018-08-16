” الإسكان ” توقع اتفاقيات لضخ قرابة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين

الرياض(صدى):

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة للمستفيدين من برنامج ” سكني ” ، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة الثامنة للمستفيدين من البرنامج.

ويأتي ذلك امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء عدد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 46 مشروعاً تتيح 66.621 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

وتم إبرام الاتفاقيات في مقر وزارة الإسكان بالرياض، بحضور معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد صالح البطي.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول ” روابي الحجاز ” الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 7000 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني ” إسكان جدة المطار – الموجه 4 ” الذي يقام على أرض الوزارة، على 2784 وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 9784 وحدة من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء ” البيع على الخارطة ” ، وبأسعار تتراوح بين 470 ألف إلى 681 ألف ريال.

وأكدت الوزارة حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.

وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى، مؤكدة أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.

يُذكر أن الوزارة أسست مركز خدمات المطورين العقاريين ” إتمام ” في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة.