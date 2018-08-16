” أشواق ” .. قصة الفتاة التي التقت خاطفها الداعشي بأحد شوارع ألمانيا

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن قصة ” أشواق ” ، تلك الفتاة الأيزيدية التي التقت خاطفها الداعشي في أحد شوارع ألمانيا، وذلك في أعقاب نجاحها في الهرب منه، وذلك بعد أن أخذها مقاتلو داعش ” سبية ” ، واشتروها مع سوق للنخاسة في العراق، لتجد نفسها مع خاطفها وجهًا لوجه.

ومنذ حوالي أربعة أعوام، كانت ” أشواق ” في الخامسة عشر من عمرها، حين اقتاد مسلحو داعش أسرتها بالكامل في هجوم على موطن الأيزيديين شمالي العراق، لتباع هي وشقيقتها وغيرهما من النساء والفتيات، ثم اضطرت للعيش مع رجل تعرفه باسم ” أبو همام ” ، واستطاعت الفتاة أن تهرب من خاطفها، ورحلت إلى ألمانيا كلاجئة، وهناك عاشت مع والدتها وعدد من أفراد أسرتها.

وفي ذات يوم من فبراير الماضي، كانت ” أشواق ” تسير في شتوتغارت واستوقفها رجل، حيث قالت الفتاة: ” عندما نظرت إلى وجهه، تسمرت في مكاني، كان هو أبو همام، بوجهه القبيح المخيف ولحيته، عجزت عن النطق عندما تحدث الألمانية وسألني هل أنت أشواق؟ ” .

فيما قال لها خاطفها: ” أنا أبو همام، ولقد كنتِ معي لفترة في الموصل، وأنا أعرف أين تقيمين ومع من وماذا تفعلين ” ، وبعدها أجبرت الفتاة على السفر إلى سوريا واعتناق الإسلام وحفظ القرآن باللغة العربية، على الرغم من أن لغتها هي الكردية، حيث قالت ” أشواق ” : ” كنت أقوم بهذا حتى لا يؤذيني، على الرغم من أنه كان يعتدي على كل يوم على مدى عشرة أشهر ” .

وتمكنت ” أشواق ” بعد ذلك من الاختباء من ” أبو همام ” ، وأخبرت الشرطة ومسؤولي اللجوء وأخيها، لتنجح الشرطة في التعرف على الرجل من تسجيلات كاميرات المراقبة في السوق، وعلى الرغم من ذلك، أخبرت الشرطة الفتاة بأنها ليس في وسعها عمل أي شيء، لأن الخاطف لاجئ مسجل في سجلات اللجوء أيضًا.

جدير بالذكر، أن ” أشواق ” تقيم حاليًا في كردستان مع والدها، ودائمًا ما تؤكد أنها لا ترغب في العودة إلى ألمانيا مطلقًا.