بعد تراكم الديون.. فتاة تنتحر حرقا في إيران

طهران(صدى):

يعيش حوالي 40 مليونًا في إيران تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة، كما أنه من المحتمل أن يتزايد عدد الفقراء في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيّز التنفيذ.

وأقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا في مدينة بوكان التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران على الانتحار بإحراق نفسها بعدما سكبت مادة البنزين على جسدها أمام المارة في ميدان عام.

وجاءت الواقعة بعدما تشاجرت الفتاة الشابة مع والدتها بشأن حاجتها لأموال لسد ديونها؛ الأمر الذي اضطرها إلى إشعال النيران في نفسها بعد تراكم الديون؛ حيث فارقت الحياة على الفور.