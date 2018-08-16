” البيئة ” تطلق حملة ” أضحيتي ” بالرياض

محمد السعران(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالإنابة، يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض يوم غد الجمعة حملة ” أضحيتي ” ، للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة منطقة الرياض، والشؤون الصحية بالمنطقة.

وثمَّن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبد العزيز الفراج، موافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالإنابة، على رعايته حملة ” أضحيتي ” ، شاكراً لسموه هذه اللفتة الكريمة.

وأوضح الفراج أن الحملة تهدف إلى توعية الراغبين بشراء الأضاحي، بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، وكذلك إرشادهم إلى الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.

وأشار الدكتور الفراج إلى أن الحملة هذا العام تأتي بمشاركة أربعة قطاعات حكومية، بهدف التنسيق وتوحيد الجهود، لإيصال رسالة تعريفية موجهة للمواطن والمقيم على حد سواء بالاشتراطات الصحية للأضحية، مبيناً أنه جرى تجهيز مواقع عدة في الأسواق التجارية وأسواق المواشي والمسالخ لهذا الغرض.

يُذكر أن حملة ” أضحيتي ” تنطلق في مناطق المملكة كافة لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعريف المجتمع بالأضحية السليمة، بمشاركة مجموعة من الكوادر الفنية البيطرية.