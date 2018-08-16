ثنائي الهلال مهدد بالغياب عن السوبر

طلال الغامدي(صدى):

تراجعت فرصة مشاركة ثنائي نادي الهلال، اللاعبين سلمان الفرج وعبدالله عطيف، في مباراة كأس السوبر المقرر إقامتها بعد غد السبت أمام نادي الاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن.

وخضع اللاعبان لبرنامج علاجي وتدريبات خاصة من أجل تجهيزهما للمباراة، فيما قد لا يستطيعا المشاركة في السوبر مما يدفع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال إلى إيجاد بديلين لهما.

وازدادت مشاكل جيسوس، بعد شكوى ياسر الشهراني من آلام في العضلة الضامة؛ فيما طالب الجهاز الطبي ببذل قصارى جهده من أجل تجهيز الشهراني الذي لم تتحدد جاهزيته للمباراة من عدمها، بخلاف نواف العابد الذي تأكد غيابه عن اللقاء.