نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها
خرجت الفنانة المصرية نبيلة عبيد ، عن صمتها عقب تداول شائعات خطوبتها من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني .
وأعربت نبيلة عبيد عن دهشتها من هكذا شائعات، حيث نفت الأمر قائلة ، ” ده كلام فاضي ” .
وأضافت نبيلة عبيد في تصريحات إعلامية ، أنها تتواجد حاليًا خارج مصر واندهشت بعد تداول هذه الأنباء غير الصحيحة ومن المقرر أن تعود خلال الفترة المقبلة .
جدير بالذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل “كيد النسا 2” وعرض في شهر رمضان 2012 .
كما تحضر لإقامة معرضا لمجموعة من الملابس والإكسسوارات الخاصة بأشهر أفلامها السينمائية لعرضها، مثل “كشف المستور” و”التخشيبة” و”أيام في الحلال” و”أرجوك اعطني هذا الدواء” و”هدى” و”معالي الوزير”
pocatello[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 ساعات
عيد سعيد ومبارك يا نبيلة
معجب بيكي من اكثر من 30سنة بكثير
احبك في الله
الله يوفقك ويارب تتحقق كل امنياتك
اللهم صل على سيدنا محمد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52096 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه ,,
,, والله ماسألنا انخطبتي والا انخبطتي ,,
,, على قولة القايل // في ستين وعشرة مجانين ,,