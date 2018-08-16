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نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها

نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها
أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المصرية ​نبيلة عبيد​ ، عن صمتها عقب تداول شائعات خطوبتها من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني .

وأعربت نبيلة عبيد عن دهشتها من هكذا شائعات، حيث نفت الأمر قائلة ، ” ده كلام فاضي ” .

وأضافت نبيلة عبيد في تصريحات إعلامية ، أنها تتواجد حاليًا خارج مصر واندهشت بعد تداول هذه الأنباء غير الصحيحة ومن المقرر أن تعود خلال الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل “كيد النسا 2” وعرض في شهر رمضان 2012 .

كما تحضر لإقامة معرضا لمجموعة من الملابس والإكسسوارات الخاصة بأشهر أفلامها السينمائية لعرضها، مثل “كشف المستور” و”التخشيبة” و”أيام في الحلال” و”أرجوك اعطني هذا الدواء” و”هدى” و”معالي الوزير”


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 ساعات

عيد سعيد ومبارك يا نبيلة
معجب بيكي من اكثر من 30سنة بكثير
احبك في الله
الله يوفقك ويارب تتحقق كل امنياتك
اللهم صل على سيدنا محمد

[ عدد التعليقات: 52096 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههه ,,

,, والله ماسألنا انخطبتي والا انخبطتي ,,

,, على قولة القايل // في ستين وعشرة مجانين ,,

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