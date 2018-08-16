هوندا تكشف النقاب عن HR-V موديل 2019 الجديدة في أوروبا

طوكيو(صدى):

كشفت هوندا عن سيارتها HR-V موديل 2019 الجديدة في السوق الأوروبي بتحديثات بسيطة في التصميم ، ويظهر التغيير الأبرز في السيارة الكروس أوفر المدمجة في الجزء الأمامي مع تواجد جزء كرومي لامع فوق شبكة التهوية يحل محل الديكورات السوداء اللامعة السابقة .

كما تم تطوير الصادم الأمامي للسيارة مع جعل الجزء الذي يضم مداخل الهواء أكثر عمقاً ويضم وحدات ضباب دائرية ، كما طورت الشركة المصابيح الأمامية قليلاَ باضافة عدسات بروجكتور جديدة وتطوير وحدات الاضاءة النهارية الليد المتواجدة من السابق ، أما في الخلف فقد تم تحسين الجزء الخلفي بقضيب كرومي فوق لوحة الأرقام ليتشابه مع نفس الاضافة في الجزء الأمامي للسيارة.

وتضيف الشركة عجلات قياس 17 بوصة ألومنيوم في السيارة مع مخارج عادم كرومية في اصدارات السيارة الأعلى ، بينما النسخة الأعلى تأتي بمصابيح ليد كاملة في الأمام والخلف مع عدسات خلفية بتظليل بسيط , كما سيتوفر للسيارة 8 ألوان خارجية تشمل لون أزرق ميدنايت جديد ميتاليك.

وفي الداخل تم تطوير شكل المقاعد الأمامية لمزيد من الراحة في الرحلات الطويلة مع فرش جيد بخامات أعلى في الجودة, بينما النسخ الأغلى من السايرة تأتي بمزيج من الفرش القماشي والجلدي مع تطريز مزدوج مع خامات أفضل في عزل الصوت في أقواس العجلات الخلية وفي الحقيبة الخلفية وفي مقدمة السيارة وألواح الأبواب لتوفير مزيد من الهدوء في مقصورة السيارة.

وسيتوفر للسيارة محرك 1.5 لتر بقوة 130 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر في أوروبا وبما يكفي لتسارع السيارة في 10.7 ثانية للنسخة المانيوال من 6 سرعات و11.2 ثانية للنسخة الأوتوماتيك CVT كما تم تطوير المحرك i-VTEC من خلال تقليل الاحتكاك بين المكابس والأسطوانات لزيادة الكفاءة والعملية.

وستقدم الشركة محرك 1.6 لتر ديزل للسيارة في 2019 مع نسخة بمحرك 1.5 لتر بنزين بشاحن توربيني وستبدأ عمليات تسليم النسخة الحالية من السيارة في صورتها الجديدة بالمحرك التقليدي في أكتوبر المقبل.