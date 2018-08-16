أندية الحي بتعليم مكة تباشر في إطلاق عدد من المبادرات التطوعية لحجاج بيت الله

محمد السعران(صدى):

باشرت أندية الحي والأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بإطلاق عدد من المبادرات التطوعية والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ التطوع وخدمة ضيوف الرحمن والوطن لدى فتياتنا وشبابنا ، وتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في قطاع الحج، وبناء منصة تعمل على توفير آليات وسياسات واضحة لتنظيم وتوحيد سير عمل الفِرَق التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن، عبر مبادرة متكاملة للاستثمار في طاقات الشباب.

من هذا المنطلق بادر نادي حي بطحاء قريش بالثانوية الثانية والخمسين بدعم من قبل إدارة التوجية والإرشاد ومشاركة فريق العمل التطوعي بتنفيذ برنامج للمحافظة على نظافة المشاعر المقدسة يومي الأحد والاثنين الموافق ١-١٤٣٩/١٢/٢هـ وذلك في المساجد والمجمعات السكنية ، نفذته منسقة العمل التطوعي ناهد فطاني تحت إشراف قائدة النادي حصة السويهري.

استهدفت المبادرة حجاج بيت الله وذلك بهدف تفعيل برنامج التطوع في المجتمع التعليمي المكي

وتوعية الحجاج إلى أهمية تعظيم البلد الحرام وتعزيز الشراكة المجتمعية بين أندية الحي والإدارات التعليمية ( التوجية والإرشاد ) وغرس روح البذل والعطاء في النفوس وتكوين العلاقات الاجتماعية بين المجتمع المكي وحجاج بيت الله وتوضيح خطوات تنفيذ المبادرة والاجتماع مع فريق العمل التطوعي بنادي الحي وإدارة التوجية والإرشاد وتوزيع المهام على الفريق وتحديد العبارات التوعوية وطباعتها وتجهيز الوجبات والهدايا وخروج فريق العمل كلاً حسب الأيام المحددة ، كما بلغ عدد المشاركات ٣٦ مشاركة.

ومن جهة أخرى بادر نادي الحي بالشرائع بثانوية عائشة بنت أبي بكر بالتعاون مع مؤسسة كافل لرعاية الايتام بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فريق العمل التطوعي بتنفيذ برنامج تطوعي جماعي بعنوان (حج الفريضة للأرامل والأيتام) وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق ١-١٤٣٩/١٢/٢هـ تحت إشراف قائدة النادي سلمى الثبيتي .

فيما استهدفت المبادرة الأرامل والأيتام الذين لم يسبق لهم الحج وذلك بهدف تفعيل برنامج التطوع في المجتمع التعليمي المكي وتحقيق حلم أداء حج الفريضة للأرامل والأيتام الذين الذين لم يسبق لهم الحج وتعزيز الشراكة المجتمعية بين نادي الحي بالشرائع ومختلف المؤسسات في المجتمع وغرس روح البذل والعطاء في النفوس .

هذا وقد اشتملت خطوات تنفيذ المبادرة على إعلان المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضوات ومشرفات وإدارة النادي للمساهمة في حج أرامل وأيتام مكة ، وبلغ عدد المشاركات ٣٦ مشاركة.

وضمن المسار التطوعي نفذت مشرفات النادي وعضواته تحت إشراف قائدة النادي برنامج لتوزيع بعض الوجبات الخفيفة على ضيوف الرحمن، مستهدفاً حجاج بيت لله الحرام وذلك بهدف إظهار الدور القيادي لأندية الحي في خدمة الوطن والمجتمع وبيان لمساهمته الإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام وإتاحة الفرصة لعضوات النادي لممارسة الأعمال التطوعية والأنشطة الخدمية لحجاج بيت الله الحرام وإكساب العضوات الخبرات والعلم والمعرفة وتدريبهن على العطاء والبذل والتطوع .

فيما نفذت عضوات النادي ومشرفاته عبر المسار التطوعي برنامج طريقي إلى الجنة بخدمة حجاج بيت الله الحرم، مستهدفاً حجاج بيت لله الحرام

وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأعمال التطوعية، وتحفيز أعضاء النادي ودعمهن وتوظيف خبرات ومهارات عضوات النادي في تقديم المساعدة لضيوف الرحمن بإيجاد بيئة محفزة لتحمل المسؤولية والإبداع، والتوظيف الأمثل للشراكات المجتمعية وتوظيف طاقات وجهود ومهارات وتخصصات عضوات في مجالات العمل التطوعي.

ومن جانبه قام النادي الموسمي الأول بالزاهر بتوزيع البسكويت والحليب والكيك والفواكه على حجاج بيت الله في الحرم المكي، وكذلك توزيع المظلات والمناديل على حجاج بيت الله في الحرم المكي، نفذته المشرفة سمية الفريدي تحت إشراف قائدة النادي هيتون البركاتي.

استهدف البرنامح (٥٠) طالبة وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس حجاج بيت الله وكسب الأجر والثواب وربط أواصر الاخوة بين المسلمين .

وفي بادرة تطوعية من نادي حي العزيزية بالابتدائية الواحدة بعد المائة تم استقبال وفد من الحجيج في مقر النادي في حفل بهيج ، حيث احتوى على فقرات تثقيفية وترفيهية من أهمها إظهار جهود مملكتنا الحبيبة في خدمة الحجاج وذلك امتثالًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان- سدده الله ورعاه- وإكمالاً لعطاء مملكتنا الدائم وسعيها إلى تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن.

ومن جانب آخر نفذ النادي عبر المسار التطوعي برنامج ( تغليف هدايا الحجاج )، نفذته المشرفة سارة الشريف تحت إشراف قائدة النادي رفعة الغامدي.استهدف البرنامج ( ٢٠ ) طالبة وذلك بهدف إكرام ضيوف الرحمن واستقبالهم بالهدايا والترحيب وتعزيز المبادرات التطوعية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وتعزيز التنافس في السباق وتنمية مهارة التنسيق والتغليف والتزيين وشغل وقت الفراغ وتوفير المال والجهد والوقت .

وضمن المسار التدريبي نفذت قائدة النادي رفعة الغامدي برنامج ( مشروعي للحج )، نفذته المشرفة رقية هارون ، مستهدفاً (٢٠) طالبة وذلك بهدف تعريف الطالبات بمشاريع بسيطة تكون مبادرة للحجاج بإنتاج أكياس مزينه لحجارة الجمرات.