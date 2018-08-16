” الجوازات ” تعلن نجاح مرحلة قدوم حجاج الخارج إلى المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، اليوم الخميس، نجاح مرحلة قدوم حجاج الخارج إلى المملكة.

وأوضح اللواء اليحيى، وصول أكثر من مليون و 600 ألف من حجاج الخارج، لافتًا إلى أن التنسيق بين جميع الجهات في المنافذ ساهم في نجاح خطة قدوم الحجاج.

وأشار ” اليحيى ” إلى أن مشاركة 107 من العناصر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن، كما أن الأنظمة التقنية ساعدت على تسهيل إجراءات الحجاج، مؤكدًا تطبيق مبادرة طريق مكة على جميع حجاج ماليزيا.

وأضاف أنه بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 233 ألف حاج ولا يزال العدد في ازدياد، مشيرًا إلى قرارات بمعاقبة 18 شخصًا من ناقلي الحجاج بدون تصريح.