بالصور.. ختام ملتقى ألوان الصيفي و 10 ألاف مستفيد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بحضور سعادة أمين أمانة محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أختتم مساء أمس (الاربعاء) ملتقى ألوان الصيف بحديقة الفيصلية بالحوية شمال الطائف ، الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل وجمعية مراكز الأحياء ممثله بمركز حي الحوية وبرعاية كريمة من مؤسسة السبيعي الخيرية .

الحفل الختامي شهد حضوراً كبيراً من الزوار اكتظت بهم جنبات الحديقة ، وبدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالسيل الدكتور غويزي القثامي الذي رحب فيها بضيوف الحفل ثم تطرق خلالها عن شرح لفكرة الملتقى وأهدافه ، وذكر أن الملتقى أستمر طوال عشرون يوماً من انطلاقته استهدف أفراد الأسرة بكافة الفئات العمرية وتجاوز عدد الحضور (10) ألاف مستفيد ، في جميع الأركان المصاحبة له من ركن حكيم الحديقة وركن بيت الحكمة ومسرح الفعاليات .

ثم ألقى سعادة أمين أمانة محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الذي أوضح أن اهداف الملتقى تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وتوالت فقرات الحفل وكان هنالك عرضاً مرئياً عن الفعاليات التي اقيمت خلال الملتقى منذ انطلاقته ، ثم أقيم فلكور انشادي بعنوان فخر وطن من أداء المنشد إبراهيم الهتاري , بعدها ألقى الأستاذ أحمد الحواس كلمة لمؤسسة السبيعي الخيرية تحدث فيها عن فكرة مشروع تفعيل ساحات البلدية وأنه يهدف لتحقيق أهداف مشروع جودة الحياة ثم وجه شكره لأمين محافظة الطائف وللجهة المنفذة لجنة التنمية بالسيل وجمعية مراكز الأحياء على إقامة المشروع بشكل مميز ، وفي نهاية الحفل كرم أمين محافظة الطائف الجهات المشاركة في الملتقى .