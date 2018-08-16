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الهلال يتراجع عن التعاقد مع الثنائي الهجومي

الهلال يتراجع عن التعاقد مع الثنائي الهجومي
ماجد محمد(صدى):

تراجعت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عن التعاقد مع أي من الثنائي الهجومي كريستيان ستواني وبوفاتيمي غوميز؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض مسؤولو الزعيم في الساعات الماضية، طلب جوميز وستواني، بالحصول على راتب يجعلهم الأعلى من بين لاعبي دوري المحترفين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 3 ساعات

والله كرهت هالنادي بسبب تراجعاته السخيفه هذه

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 ساعات

والله احسن مالهم لزوم

[ عدد التعليقات: 2885 ] نشر منذ 2 ساعتين

لعل في الامر خيرة
الاهم حسن الاختيار
ان شاءالله القادم افضل💙

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