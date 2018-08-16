الهلال يتراجع عن التعاقد مع الثنائي الهجومي
تراجعت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عن التعاقد مع أي من الثنائي الهجومي كريستيان ستواني وبوفاتيمي غوميز؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورفض مسؤولو الزعيم في الساعات الماضية، طلب جوميز وستواني، بالحصول على راتب يجعلهم الأعلى من بين لاعبي دوري المحترفين.
طلال[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 3 ساعات
والله كرهت هالنادي بسبب تراجعاته السخيفه هذه
محمد[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 ساعات
والله احسن مالهم لزوم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2885 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعل في الامر خيرة
الاهم حسن الاختيار
ان شاءالله القادم افضل💙