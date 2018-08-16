قبل العيد ..7 وصفات طبيعية تخلصك من انتفاخات تحت العين

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنه تستعد كل فتاة من الآن ، حتى تكون الأجمل والأكثر جاذبية خلال خروجات عيد الأضحى، سواء من خلال العناية ببشرتها، أو شعرها، إلا أن هناك بعض المشكلات التي قد تواجهها، ولا تجد لها حلا، ومنها انتفاخات تحت العين، التي تعطي مظهرا غير صحي، ولا يمكن إخفاءها بالمكياج.‎

ومن جانبها تؤكد خبيرة ‏التجميل الهندية ارميشا ، أن الطبيعة زاخرة بالعديد من الحيل والصفات، التي تقضي على هذه المشكلة، وبشكل سريع، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

– يجب الحصول على النوم الكافي كل ‏ليلة، لأن الأرق يعد أحد أهم عوامل الإصابة بمثل هذه الانتفاخات.

– شرب الكثير من الماء، لأن الجفاف يمكنه أن يكون سببا في تكون الأكياس تحت العينين.‎ ‎

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– لفي مكعبات من الثلج في قطعة قماش ناعمة، وضعيها على الانتفاخات لمدة 10 دقائق، ‏وستلاحظين تورمها على الفور، ثم ستختفي تماما.

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– ضعي ملعقتين معدنيتين في الفريز لمدة 5 دقائق، ثم اخرجيهما، وضعي كل ملعقة فوق كل عين، فهذا سيساعد على الحد من الانتفاخ بشكل سريع.‏‎

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– انقعي أكياس الشاي الأسود أو الأخضر في الماء لبضع دقائق، ثم صفي المياه ‏الزائدة من أكياس الشاي، وضعيها على كل عين لمدة 15 دقيقة؛ فالشاي يساعد بشكل كبير في الحد من ظهور انتفاخات تحت العين، ويعالج أي التهابات في العين أيضا.‎

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– ضعي شريحة من الخيار الطازج فوق كل عين، فقد تبين أن الخيار له ‏تأثير مهدئ على العين الحساسة، واتركي شرائح الخيار على ‏عينيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.‏‎

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-جمدي قطعا من القطن الطبي لمدة 5 دقائق في الفريزر، وضعيها على المناطق المنتفخة تحت ‏العين، فهذا سيساعد على الحد من الانتفاخ، وكذلك يخلصك من التوتر.‏

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– قطعي شريحتين من البطاطس النيئة، وضعي شريحة واحدة فوق كل عين ‏لمدة 10 دقائق تقريبا، فالبطاطس تعمل على شد الجلد، مما يؤدي إلى ‏إزالة الانتفاخات نهائيا. ‎