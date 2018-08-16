صحة جدة توضح ملابسات الاعتداء على طبيبة مستشفى الملك عبدالعزيز
أوضحت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الخميس، ملابسات وتفاصيل اعتراف مراجعة بضرب وتقطيع شعر طبيبة وهي تؤدي عملها بطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.
وعلّقت ” صحة جدة ” قائلةً: ” إشارةً إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نُشر في بعض الصحف الإلكترونية حول الاعتداء الذي تعرضت له إحدى طبيبات مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة مؤخراً، على يد مرافقة لمريضة؛ وذلك أثناء تأدية واجبها الإنساني داخل العيادة؛ جرى على الفور تدخّل الأمن بالمستشفى لفض النزاع والاشتباك وإعداد محضر بالواقعة. ”
وتابعت: ” تم استدعاء الشرطة، وتحريك الإجراءات النظامية تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي، من خلال الشرطة والنيابة العامة ” ، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد تبلغ عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1510 ] نشر منذ 3 ساعات
إذ كان الأطراف المتخاصمين:- دكتور ومراجع أو ممرض ومراجع أو مراجع وأحد العاملين في مستشفى أو المستوصف أو في وحدة صحية،،
فيجب عدم التسرع في الحكم على المراجع!!
والعكس صحيح..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32177 ] نشر منذ 3 ساعات
أحمد ربك ماطحت في(ودو)😂
صبااااح الخير ودودتي😘
إن شاءالله تقرى التعليق😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52096 ] نشر منذ 2 ساعتين
مامعها حق تعتدي عليها ,,
6666[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقرني ايام تهليل وتكبير بطل ركب الله يرضى عليك مسوي نفسك تعرف القاصي والداني ارحمنا ياركبنجي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30734 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
المغزله طرقهم كثيره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32177 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32177 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحى أربع💃💃💃💃😂😂
مني برد عليك الا لاحبت معك محرم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سعد العتيبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول خلو عنكم الكذب والله مانتم مطبقين العشر سنوات الا على المساكين والمغلوب على امرهم اما الي عنده واسطه بدري عليكم تسجنونه عشر دقايق بس
زائر[ عدد التعليقات: 1658 ] نشر منذ 1 ساعة
المستوصفات والمستشفيات الحكوميه يسوي ملعنه بالناس ومواعيد وبالشهور وقال الممارس الصحي راجعنا مرات كثيره خدمه متدنيه وعذاب للمراجعين اكثر من عذاب المرض الناس تبغي مسعده وذولا يصرفونوهم وملاوعوه الله يعين
طيب النفس[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله بعض الكادر الطبي يكون عليه ضغط من المراجعين
وباالتالي يكون سهل يستفز غيرة