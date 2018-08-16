صحة جدة توضح ملابسات الاعتداء على طبيبة مستشفى الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الخميس، ملابسات وتفاصيل اعتراف مراجعة بضرب وتقطيع شعر طبيبة وهي تؤدي عملها بطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وعلّقت ” صحة جدة ” قائلةً: ” إشارةً إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نُشر في بعض الصحف الإلكترونية حول الاعتداء الذي تعرضت له إحدى طبيبات مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة مؤخراً، على يد مرافقة لمريضة؛ وذلك أثناء تأدية واجبها الإنساني داخل العيادة؛ جرى على الفور تدخّل الأمن بالمستشفى لفض النزاع والاشتباك وإعداد محضر بالواقعة. ”

وتابعت: ” تم استدعاء الشرطة، وتحريك الإجراءات النظامية تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي، من خلال الشرطة والنيابة العامة ” ، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تبلغ عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

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