الاتحاد يتطلع لكأس السوبر معتمدا على خبرة ” دياز “

نواف السالم(صدى):

يستعد الاتحاد لاستغلال خبرة المدرب الجديد رامون دياز؛ وذلك خلال لقاء كأس السوبر، يوم السبت المقبل.

حيث يتطلع ” الاتحاد ” في بداية قوية؛ وذلك تحت قيادة ” دياز ” ؛ لتجاوز إنهاء الفريق الموسم الماضي التاسع بدوري المحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن ” دياز ” تولى مسؤولية الاتحاد في مايو، وعزز الفريق تشكيلته للموسم الجديد بضم المغربي كريم الأحمدي والثلاثي البرازيلي رومارينيو وجوناس دي سوزا وتياجو كارليتو، بالإضافة إلى المهاجم الصربي ألكسندر باشيتش.

يُذكر أن ” دياز ” أُقيل من تدريب الهلال في فبراير، رغم أنه قاده لثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم السابق، بالإضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، العام الماضي.