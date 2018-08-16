أمانة الشرقية: 313 حديقة وساحة جاهزة لاستقبال المواطنين و الزوار في عيد الأضحى 

سعيد العجل(صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1439هـ، وذلك من خلال الخطة التي وضعتها والتي جرى تنفيذها بحاضرة الدمام، حيث تم الانتهاء من صيانة وتجهيز 313 حديقة وساحة و6 منتزهات و6 واجهات بحرية وكورنيشات، وزراعة مليوني زهرة.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة قامت بصيانة 97 دورة مياه وكراسي الجلوس، وكذلك تم تجهيز وصيانة 980 لعبة أطفال بحدائق وساحات ومنتزهات الحاضرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب الإنارة التجميلية بمساحة 5750 متر على النخيل والأشجار والشجيرات في الشوارع والميادين العامة، إلى جانب تركيب 13 نافورة في عدد من المواقع والمنتزهات العامة، إضافة الى تجهيز مصليات العيد من صيانة وتشجير الفناء الخارجي.

و قال أن الأمانة جهزت 5 حدائق جديدة في محافظة الخبر بمساحة 6 الآف متر مربع، إلى جانب تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر بمساحة 11 كيلو متربع، فيما افتتحت المرحلة الثالثة من كورنيش الخبر الشمالي بمساحة 45 ألف متر مسطح.

وتابع الصفيان; افتتحت الأمانة أيضا أكبر لعبة ترفيهية ( لعبة الدمج ) على مستوى المنطقة الشرقية بمساحة ألفين متر مربع بالواجهة البحرية بالدمام وبمواصفات متعددة تلبي احتياجات المعاقين والأسوياء في موقع واحد، في الوقت الذي تم الانتهاء من تجهيز زراعة وتجميل الواجهة الجديدة بطول 1800 متر مربع من المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات وألعاب الأطفال والتي سيتم افتتاحها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تجدر الإشارة إلى أنه ومن ضمن استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك فقد تم افتتاح عدد 2 مجاميع ألعاب دمج متكاملة لألعاب الأطفال متوزعة على كورنيش وحدائق الخبر، في الوقت الذي تم تكثيف فرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة لمعالجة البلاغات الطارئة، فيما ستقوم الأمانة بتوزيع الزهور وكروت المعايدة بهذه المناسبة السعيدة.

كما أنهت الفرق الميدانية جولاتها والتي قامت بها على دورات المياه في الكورنيشات، وكذلك كراسي الجلوس، بهدف الوقوف على جاهزيتها سواء من ناحية استبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه والاستفادة منها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة والتي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها.