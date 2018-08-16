أول تعليق من أمريكا على رفض ” خامنئي ” عرض ” ترامب “

واشنطن(صدى):

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن حكومة الولايات المتحدة أعلنت بوضوح سياساتها حيال إيران، وملتزمة بها بشدة، وليس من المفترض أن ترد على تصريحات كل مسؤولي الحكومات حول العالم.

يأتي ذلك رداً على إعلان المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفضه عرض التفاوض الذي قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤكدة أن بلادها تقف بقوة ضد سلوك إيران المخرب.

وأوضحت نويرت خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن: ” نحن قلقون من استمرار السلوك السيئ لإيران في العالم، مؤكدًة أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شاهد هذا السلوك وتضرر منه وقلق من استمراره، بل إن الدول الأخرى لديها نفس الموقف “.

يذكر أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد رفض في خطاب له، الاثنين الماضي، العرض الأميركي بالتفاوض مجددا، معبرا في الوقت نفسه عن ندمه من المفاوضات السابقة التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2016، مستبعدا حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة.