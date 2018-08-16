تحميل فيديوهات ” فيسبوك ” على الهاتف بطريقة بسيطة

وكالات(صدى):

يستطيع مستخدمو الهواتف تحميل فيديوهات ” فيسبوك ” أو أيًا من مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة بسيطة جدًا يغفل عنها الكثيرين وذلك بالنسبة لهواتف آبل أو ” أندرويد ” .

وبالنسبة لهواتف شركة ” أبل ” الأمريكية؛ فيمكن للمستخدم أن يدخل للفيديو الراغب في تحميله، ثم يسحب إصبعه من طرف الهاتف لإظهار خصائص ” مركز التحكم ” ، ويضغط على خاصية ” تسجيل الفيديو ” وهي على شكل نقطة داخل دائرة، ثم يعدل وضعية شاشة الهاتف إلى ” أفقي ” من أجل التقاط الشاشة بأكملها.

ويعود المستخدم إلى مركز التحكم عب نهاية الفيديو ويوقف تسجيل الشاشة، ليلاحظ أن الفيديو تم حفظه في ” ألبوم الفيديوهات ” ؛ ثم يذهب إلى خاصية ” تعديل الفيديو ” ، من أجل حذف ما سجله الهاتف في البداية والنهاية، والاحتفاظ بالفيديو فقط.

ويجب على مستخدمي ” أندرويد ” الاعتماد على تطبيقات أو مواقع لتحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيمكن اللجوء إلى موقع fbdown.net لتحميل الفيديوهات من ” فيسبوك ” .