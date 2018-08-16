مقتل وإصابة 79 حوثيا في غارات جوية لطائرات التحالف باليمن

فهمي محمد(صدى):

لقي عشرات من العناصر الحوثية التابعة لإيران، مصرعهم اليوم الخميس، إثر غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي.

وكشفت مصادر، عند مقتل 56 حوثيًا، فضلًا عن جرح 23 آخرين، إثر غارات وقصف مروحيات الأباتشي، على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

وتركز معظم القصف الجوي في مدينة التحيتا، والتي وصلت إليها التعزيزات الحوثية، فيما قصفت قوات التحالف مواقع في بيت الفقية والمنصورية، وذلك بعد أن حققت القوات اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي، تقدمًا جديدًا في محور محافظة صعدة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإيرانية.