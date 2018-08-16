مقتل وإصابة 79 حوثيا في غارات جوية لطائرات التحالف باليمن
لقي عشرات من العناصر الحوثية التابعة لإيران، مصرعهم اليوم الخميس، إثر غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي.
وكشفت مصادر، عند مقتل 56 حوثيًا، فضلًا عن جرح 23 آخرين، إثر غارات وقصف مروحيات الأباتشي، على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة من الساحل الغربي.
وتركز معظم القصف الجوي في مدينة التحيتا، والتي وصلت إليها التعزيزات الحوثية، فيما قصفت قوات التحالف مواقع في بيت الفقية والمنصورية، وذلك بعد أن حققت القوات اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي، تقدمًا جديدًا في محور محافظة صعدة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإيرانية.
طلال[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 22 دقيقة
اللهم لك الحمد ياارب
محمد[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 22 دقيقة
كفوووو ياابطال اضربوهم بيد من حديد 💪💪
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 21 دقيقة
النهايه المحتومه باذن الله تعالى
jamalco[ عدد التعليقات: 5856 ] نشر منذ 18 دقيقة
إجتثكم الله من جذوركم الحوثيين المجووس الروافضه الملاعين وبورك صقورنا صقور الفضا دكو معاقل المجوس الروافضه الملاعين ورأس الأفعى عبداللات المجوسي الحوثي اللعين بمقره بصعده إجتثهم الله كلك من جذورهم