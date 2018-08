البيئة: حملات مكثفة لإزالة المخلفات وشباك النايلون المحظورة في شواطئ الجبيل

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية حملات تنظيف لشواطئ الجبيل ومواقع الصيد داخل البحر ومرافئ قوارب الصيد، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود، بهدف إزالة كل مخلفات الصيد من معدات صيد مخالفة وشباك النايلون المحظورة والنفايات، وذلك ضمن خطة عمل مجدولة بدأت من شهر ربيع الثاني 1439هـ.

وأوضح مدير مكتب الثروة السمكية بفرع الوزارة في محافظة الجبيل المهندس عبد الله الزهراني، أن الخطة تشمل تنظيف الشواطئ من معدات الصيد التي يلفظها البحر، وتنظيف مرافئ الصيد من معدات الصيد المجهولة والملقاة على الأرصفة، وضبط مخالفات الصيد على قوارب الصيد بالمرافئ وداخل البحر، وضبط الشباك ومعدات الصيد المجهولة داخل البحر وفي مواقع الصيد والتي قام عمالة الصيد بوضعها بالقرب من الجزر وفي مواقع متعددة داخل البحر.

وبين الزهراني أن فرع الوزارة حدد 4 رحلات بحرية شهريا للتفتيش داخل البحر، حيث أسفرت الحملات خلال 6 أشهر عن ضبط أطنان من الشباك المحظورة بمعدل 20 قطعة خلال كل طلعة بحرية، مبينا أن الحملات ستستمر حتى تحقيق هدف ” شواطئ ومواقع صيد نظيفة وخالية من معدات الصيد المخالفة “.

وأكد حرص الوزارة المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تتمتع المنطقة بطبيعة جغرافية، وشواطئ بحرية، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية، كما تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي.

يذكر أنه في حال ضبطت شباك ممنوعة على قوارب الصيد، فأن النظام يعاقب الصياد والعمالة حسب نوع المخالفة، وهناك 7 أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، تشمل الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، الشباك النايلون متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets)، الشباك ثلاثية الطبقات (Three layer net)، شباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة (Nets mesh size less than 2 inch)، الشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م (Gill net mesh size less than 3.75 inch, length more than 2400 m)، شباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة (Trawling net for shrimp mesh size less than 1.5 inch)، وأخيراً شباك الجر القاعي للأسماك (Trawling net for fish).