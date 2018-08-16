” الأخضر ” يحتل المركز الأول خليجيا والـ70 عالميا

ماجد الأشرم(صدى):

احتل المنتخب الوطني المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” متأخرًا 3 مراكز عن آخر تصنيف؛ فيما جاء في المركز الـ5 آسيويًا وعربيًا والأول خليجيًا؛ بينما تصدرت فرنسا الفائز بكأس العالم في روسيا التصنيف العالمي لهذا الشهر.

وارتقت فرنسا 6 مراكز؛ وبذلك تستعيد فرنسا المرتبة الأولى بعد طول غياب دام 16 عامًا أي منذ مايو 2002؛ فيما تأتي بلجيكا في المركز الثاني؛ حيث ارتقى منتخب ” الشياطين الحمر ” صاحب المركز الثالث في نهائيات روسيا 2018 مرتبة واحدة؛ حيث كان يحتل الترتيب الثالث سابقًا.

وصعدت كرواتيا وصيف بطل العالم، 16 مركزًا مرة واحدة، ليحتل المرتبة الرابعة خلف البرازيل وليستعيد بذلك أفضل مركز حققه في تاريخه، عندما احتل نفس الترتيب الرابع في يونيو 2013؛ فينا تحتل أوروجواي المركز الخامس، وإنجلترا للمركز السادس، وإسبانيا للمركز التاسع، والدنمارك للمركز التاسع مكرر؛ بينما بقيت في هذه الكوكبة كل من البرتغال، وسويسرا.