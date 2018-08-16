الأرصاد تصدر تنبيها متقدما بهطول أمطار غزيرة على عسير

أبها(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدماً عن هطول أمطار رعدية ـ غزيرة إلى متوسطة ــ مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وشمل التنبه مدينة أبها و محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة و الحبلة والربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام, ودعت جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق المرتفعة وعبور الأودية والشعاب التي تشكل خطورة على السائقين.