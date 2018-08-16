الكشف عن عدد المتقدمين بطلبات للإعفاء من ” القيمة المضافة ” للمسكن الأول

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل الدولة لضريبة ” القيمة المضافة ” عن المسكن الأول بلغ 22 ألف مواطن.

وعن إصدار الشهادات، أبان ” البطي ” أنه تم بدء إصدار الشهادات لنحو 6 آلاف منهم ممن انطبقت عليهم الشروط، مشيرًا إلى أن الأرقام والمؤشرات تشير إلى إقبال كبير على الشراء والتملك.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في يناير الماضي، أوامر ملكية تضمنت تحمل الدولة ضريبة ” القيمة المضافة ” عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد على 850 ألف ريال.