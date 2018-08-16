بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف عن حقيقة خلافها مع إليسا

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، خلال لقاء تليفزيوني ، وجود أي خلاف أو جفاء بينها هي والفنانة إليسا مشيرة إلى أنها جلست معها خلال افتتاح روتانا كافية في القاهرة لكن لم تلتقطا صورة سويا .

أما عن إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي وشفائها منه فعلّقت مشيرةً إلى أنها امرأة قوية استطاعت أن تتغلب على المرض وعلى الفترة الصعبة التي عاشتها، وأضافت أنها تحدت المرض بقوة معبرة عن سعادتها بسلامتها وشفائها.

أما عن ألبومها المقبل، فأشارت إلى أنها تحضره له على نار هادئة وانها ستتطرحه خلال الأشهر المقبلة.