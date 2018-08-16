أمانة الشمالية تكثف جولاتها المكثفة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس

محمد السعران(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية حملة مكثفة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس خلال هذه الفترة ومع اقتراب عيد الاضحى المبارك ، والتي تشهد خلالها هذه المحلات إقبالاً متزايدا من المواطنين والمقيمين .

وقال المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي إن الحملة ستستمر طوال الأيام القادمة وخلال أيام العيد وعلى مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية ، حيث تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة هذه المحلات في جميع أحياء مدينة عرعر ، منوهاً بأهمية موضوع الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة كونها تتعلق بجانب مهم لصحة المواطن والمقيم ، مشيرا الى أن بعض صوالين الحلاقة يوجد فيها ممارسات غير صحية ونظامية، وقد تشكل خطرا جسيما في نقل بعض الأمراض المعدية عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد أو عن طريق العمال غير الحاصلين على شهادات صحية،

وبين أن الحملة تهدف إلى تكثيف الجهود الرقابية بهدف المحافظة على سلامة هذه المحلات وصوالين الحلاقة ولضمان تقديم خدمة صحية آمنة في هذا المجال ، وسيتم التركيز على بعض الملاحظات التشغيلية الهامّة ، مثل الشهادات الصحية والنظافة العامة للموقع ونظافة العامل الشخصية ومراقبة الاجهزة المستخدمة والكريمات والأمواس متعددة الاستخدام ، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة مع استبعاد العمّال الذين لا يحملون شهادات صحية ومنعهم من مزاولة العمل ، والتأكد من وضع قائمة الأسعار في مكان بارز وغيرها