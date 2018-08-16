أول صورة لـ ” لفولكس فاجن آرتيون ” قبل بدء مبيعاتها

برلين(صدى):

كشفت فولكس فاجن في فبراير الماضي عن النسخة الأمريكية من سيارتها آرتيون الكوبيه رباعية الأبواب في معرض شيكاغو للسيارات, وتحل السيارة محل باسات CC وتعتبر آرتيون سيارة سيدان جميلة أنيقة ومميزة كما سيتم تقديم نسخة آرتيون R عالية الاداء حسب التوقعات في فترة لاحقة ، وتعتمد السيارة على قاعدة بناء فولكس فاجن MQB التي ينتج عليها موديلات أطلس وموديلات أخرى عديدة.

وتأتي آرتيون بمحرك سعة 2 لتر بقوة 268 حصان بزيادة 33 حصان عن نفس المحرك المتواجد في سيارات أطلس وتأتي السيارة بناقل حركة ZF 8 سرعات أوتوماتيك. والهدف الأساسي من الصور الجديدة للسيارة هو التقاط الجانب العاطفي في السيارة وقدرتها على التأثير ويظهر ذلك من الصور التي ترتبط بتراث الثمانينيات وستتاح السيارة في صالات العرض في نهاية العام الجاري.