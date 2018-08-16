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بالفيديو.. سلوكيات غريبة تفعلها يوميا تعكس حالتك النفسية

بالفيديو.. سلوكيات غريبة تفعلها يوميا تعكس حالتك النفسية
أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور مازن حمودي ، إنه هناك عدد من السلوكيات كل سلوك يتبع شعور معين ، فهناك سلوكيات مرضية مثل قضم الأظافر هذا ليس عادة أنه توتر وخوف بأن شئ سئ سيحدث له .

وتابع مازن ، إن قضم الأظافر يعطي شعور لا وعي بالأطمئنان أثناء التوتر ، وعادة وظائف السلوك مقسومه لنوعين وظائف تعطي شعور بالإطمئنان واعطاء سلوك يحتاجه الإنسان ، أو سلوك يعطيني سعادة مثل سلوك التدخين أو تعاطي السعادة .

وأضاف ، هناك قلق ظاهري وقلق باللاوعي لا يفهم سببه ، وبعض الناس لديهم الإدراك بأن مالديهم قلق طبيعي يجب السيطرة عليه ، نادرا ما مريض يأتي للعيادة ليقول لي عالجني من قضم الأظافر .


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