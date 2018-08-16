حسابات عديدة بإنستجرام تتعرض لاختراق غريب

وكالات(صدى):

تعرض العديد من مستخدمي ” إنستجرام ” لاختراق غريب لحساباتهم؛ حيث أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم بسبب تغيير تفاصيل تسجيل الدخول.

وأوضح المستخدمون أن الاختراق يجبرهم على تسجيل الخروج منها، ثم على تغيير اسم المستخدم وصورته وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه، كما أن القراصنة غيَّروا صورهم الشخصية إلى لقطات متحركة من أفلام ديزني أو بيكسار، أو حذفوا حساباتهم تمامًا.

وأشاروا إلى أنه في بعض الحالات غيَّر القراصنة البريد الإلكتروني بآخر ينتهي بـ”ru”، في إشارة إلى روسيا؛ بينما نصح الموقع المستخدمين بعمل كلمة مرور قوية لافتًا إلى أنه يحقق في الأمر.