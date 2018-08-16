وفاة الحالة الـ 17 من الحجاج المصريين بالمملكة
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الخميس، عن وفاة سيدة ثمانينية تدعى ” جليلة إسماعيل الصفتي ” ، لتكون بذلك الحالة السابعة عشرة من بين الحجاج المصريين بالمملكة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحاجة ” جليلة ” صاحبة الـ 87 عامًا، وهي من محافظة الإسكندرية، وتتبع حج الفرادى، تٌوفيت نتيجة حادث مروري بمكة المكرمة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.
فيما أشار ” مجاهد ” ، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، بلاغًا بالوفاة، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة للمصرية المسنة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52079 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يرحمها ويسكنها الجنه ويحسن عزاء اولادها وذويها ,, آمين ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5188 ] نشر منذ 21 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون * الله يرحمها ويغفر لها * ويجعل مثواها الجنة * إن شاء الله تعالى **
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 12 دقيقة
وقع اجرها على الله ..ان شاء الله .
هي ذاهبة للحج ..ووافتها المنية .
خاتمة خير لها بأذن الله ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 3 دقائق
قع اجرها على الله ..ان شاء الله