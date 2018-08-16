وفاة الحالة الـ 17 من الحجاج المصريين بالمملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الخميس، عن وفاة سيدة ثمانينية تدعى ” جليلة إسماعيل الصفتي ” ، لتكون بذلك الحالة السابعة عشرة من بين الحجاج المصريين بالمملكة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحاجة ” جليلة ” صاحبة الـ 87 عامًا، وهي من محافظة الإسكندرية، وتتبع حج الفرادى، تٌوفيت نتيجة حادث مروري بمكة المكرمة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

فيما أشار ” مجاهد ” ، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، بلاغًا بالوفاة، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة للمصرية المسنة.