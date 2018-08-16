مدرب ريال مدريد يعلق على خسارة السوبر

نواف السالم(صدى):

علق المدير الفني لريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، على هزيمتهم لكأس السوبر الأوروبي الأوروبي أمام نادي أتلتيكو مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب لي كوك أرينا بالعاصمة الإستونية تالين.

وصرّح ” لوبيتيجي ” قائلًا: ” أتلتيكو كان أفضل بعدما تقدم 3-2 في النتيجة، كان يمكننا التقدم في النتيجة خلال وقت معين، ولكن بعد هدف أتلتيكو الثالث تغيرت المباراة، خاطرنا قليلاً بعد خروج كاسيميرو مصابًا، ولكن التفاصيل الصغيرة هي ما تحسم النهائيات. ”

وكشف مدرب ريال مدريد السبب في عدم الدفع بالبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيورز، موضحًا: ” لأنني كنت أشركت بورخا مايورال ” ؛ فيما علق على إمكانية التعاقد مع مدافع أو مهاجم لتدعيم الفريق: ” لا أعتقد أنه سيحدث تغييرًا كبيرًا، الآن علينا استعادة قوانا والبدء في الاستعداد لليجا، هذا الأهم حاليًا بالنسبة لي. “