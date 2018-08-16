زوجة تخلع زوجها.. والسبب: عنده وسواس

القاهرة(صدى):

تقدمت فتاة مصرية بدعوى إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لخلع زوجها بعد شهرين من زواجهما؛ حيث أنه يعاملها بقسوة وعنف ولديه وسواس من أن الجميع يحسده فهو متزوج من اثنتين غيرها ولديه أربع إناث ويرجع سبب عدم إنجابه الذكور إلى حسد الناس له، بحسب أقوال زوجته.

وقالت الفتاة أنها ألقى بها بالشارع بعد شهرين من زواجهما ولا تستطيع أن تثبت أنها مطلقة أو متزوجة لذلك لجأت إلى المحكمة، كما أنها تعرضت لتهديدات بالقتل والتشوية على يد أهلها وزوجها حتى يدفعوها للتنازل عن الدعوى، وقيامهم بملاحقتها لولا مساعدة بعض الأقارب لها.

وأوضحت: ” زوجي مريض ويتاجر فى النساء بأمواله يعاني من الواسوس القهرى أن الجميع من الممكن أن يحسدوه وأنهم السبب فى كونهم ينجب إناث كان يخشي مني فيموت عندما أطلب منه مال فيصاب بنوبة غضب شديدة ويسلط بطشه ويديه على جسدي. ”

وأضافت قائلةً، أن أول أسبوع كانت تحاول الصبر خلاله ولكن سلوكه السيئ كان يشتد لدرجة أنها تركت المنزل فجرًا وهربت منه بملابس النوم خوفًا من قتلها بعد أن أستيقظ وهو مصاب بحالة هسترية جعلته يكسر معظم الأثاث بشقتهما وعندما وصلت إلى أهلها عاقبوها: ” وأتهموني بأنني سأفضحهم بسبب كلام الجيران والمعارف وأتصلوا به ليحاولوا أقناعه بإرجاعي له مرة أخرى؛ ليطردني بالشارع نهائيًا ويشتري صمت أهلي بالأموال. “