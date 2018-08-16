وفاة ضابط كويتي عقب تعرضه لحادث مروري في تبوك

محمود البلوي(صدى):

كشفت صحف كويتية، عن تعرض الضابط الكويتي مشاري المسباح، لحادث مروري أثناء قيادته في مدينة تبوك، حيث فقد وعيه بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ليتم نقله إلى مستشفى تيماء العام ليفارق الحياة بعد ساعات.

وأوضحت أن الضابط وهو عقيد في الجيش الكويتي، من هواة الدراجات النارية، لافتة إلى أنه كان قد تعرض لحادث آخر قبل يومين من الحادث الذي أدى إلى وفاته؛ مرجحةً أن سبب الإغماء المفاجئ قد يكون تعرضه لنزيف داخلي نتيجة الحادث الأول.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين السلطات في المملكة والكويت لنقل جثمان الضابط إلى بلده، فيما يتم التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.