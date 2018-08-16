بالفيديو.. أحد جماهير ليفربول لمحمد صلاح: ” سأشجع إيفرتون بسببك “

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أثناء قيادته لسيارته في شوارع مدينة ليفربول، وذلك عقب فوز فريقه على ” وست هام ” برباعية نظيفة، أمس الأربعاء.

وأظهر المقطع، تذمر بعض محبي ” صلاح ” من عدم تفاعله معهم واستجابته لهم، بعدما ألّحوا عليه لفتح زجاج السيارة لالتقاط الصور معه، فيما كان ” صلاح ” منشغلًا بتصفح هاتفه.

ورصد الفيديو أيضًا، بعض الأطفال وهم يركضون خلف سيارة مهاجم ليفربول وسط الزحام، مطالبين صلاح بالتفاعل معهم قائلين: ” مو صلاح افتح أرجوك.. نريد توقيعك وصورة لك ” .

والغريب في الأمر، أن أحد مشجي ” صلاح ” فاجأ الجميع بالهجوم عليه قائلًا: ” عد لكييف حيثما خسرت من ريال مدريد، فهناك لا يوقعون أيضًا.. سأشجع إيفرتون بسببك ” .