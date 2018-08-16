  • الخميس 16

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. أحد جماهير ليفربول لمحمد صلاح: ” سأشجع إيفرتون بسببك “

بالفيديو.. أحد جماهير ليفربول لمحمد صلاح: ” سأشجع إيفرتون بسببك “

بالفيديو.. أحد جماهير ليفربول لمحمد صلاح: ” سأشجع إيفرتون بسببك “
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أثناء قيادته لسيارته في شوارع مدينة ليفربول، وذلك عقب فوز فريقه على ” وست هام ” برباعية نظيفة، أمس الأربعاء.

وأظهر المقطع، تذمر بعض محبي ” صلاح ” من عدم تفاعله معهم واستجابته لهم، بعدما ألّحوا عليه لفتح زجاج السيارة لالتقاط الصور معه، فيما كان ” صلاح ” منشغلًا بتصفح هاتفه.

ورصد الفيديو أيضًا، بعض الأطفال وهم يركضون خلف سيارة مهاجم ليفربول وسط الزحام، مطالبين صلاح بالتفاعل معهم قائلين: ” مو صلاح افتح أرجوك.. نريد توقيعك وصورة لك ” .

والغريب في الأمر، أن أحد مشجي ” صلاح ” فاجأ الجميع بالهجوم عليه قائلًا: ” عد لكييف حيثما خسرت من ريال مدريد، فهناك لا يوقعون أيضًا.. سأشجع إيفرتون بسببك ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 8 دقائق

والله عيب الراجل مابقي يستطيع الخروج من بيته احترموا الخصوصيه شوي

[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 7 دقائق

يعني محمد صلاح هينقص بهذا الرجل !!! مافي فرق من مشجع قل محمد صلاح سيظل محمد صلاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *