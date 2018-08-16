بالفيديو.. أحد جماهير ليفربول لمحمد صلاح: ” سأشجع إيفرتون بسببك “
وثق مقطع فيديو، اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أثناء قيادته لسيارته في شوارع مدينة ليفربول، وذلك عقب فوز فريقه على ” وست هام ” برباعية نظيفة، أمس الأربعاء.
وأظهر المقطع، تذمر بعض محبي ” صلاح ” من عدم تفاعله معهم واستجابته لهم، بعدما ألّحوا عليه لفتح زجاج السيارة لالتقاط الصور معه، فيما كان ” صلاح ” منشغلًا بتصفح هاتفه.
ورصد الفيديو أيضًا، بعض الأطفال وهم يركضون خلف سيارة مهاجم ليفربول وسط الزحام، مطالبين صلاح بالتفاعل معهم قائلين: ” مو صلاح افتح أرجوك.. نريد توقيعك وصورة لك ” .
والغريب في الأمر، أن أحد مشجي ” صلاح ” فاجأ الجميع بالهجوم عليه قائلًا: ” عد لكييف حيثما خسرت من ريال مدريد، فهناك لا يوقعون أيضًا.. سأشجع إيفرتون بسببك ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 8 دقائق
والله عيب الراجل مابقي يستطيع الخروج من بيته احترموا الخصوصيه شوي
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 7 دقائق
يعني محمد صلاح هينقص بهذا الرجل !!! مافي فرق من مشجع قل محمد صلاح سيظل محمد صلاح