بالفيديو والصور.. جهاز بصمات متنقل يكشف هوية المجرمين خلال 60 ثانية

لندن(صدى):

قامت شرطة مدينة لندن بتطوير جهاز بصمات متنقلًا يُدعى ” INK Biometrics ” يتم استخدامه على هاتف أندرويد مرتبط بقارئ لبصمات الأصابع، حيث يقوم بفحص بصمات المشتبه بهم، والتأكد من هوية المجرمين خلال 60 ثانية.

ويؤكد الجهاز هوية المشتبه به، وذلك من خلال الاتصال الآمن مع بوابة الخدمات البيومترية في وزارة الداخلية البريطانية، والتي تبحث عنها في مكتب السجلات الجنائية وقواعد بيانات إنفاذ قوانين الهجرة.

وفيما يتعلق بطريقة عمل الجهاز، أوضحت الشرطة البريطانية أنه يتم أخذ بصمات الأصابع فقط عندما يكون هناك سبب قانوني بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية، وسوف تقل الحاجة إلى نقل المشتبه بهم إلى مراكز الشرطة لفحص هويتهم.

وعن طرح هذا الجهاز، فإنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة سيتم طرح 600 جهاز لضباط الخطوط الأمامية في جميع أنحاء لندن، وهو ما يوفر نحو 200 ألف جنيه إسترليني في تكاليف الدعم سنويًا.