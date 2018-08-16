النفط يعوض خسائره ويرتفع بفعل محادثات لحل النزاع بين أمريكا والصين

وكالات(صدى):

عوضت أسواق النفط اليوم بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت بكين إنها سترسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين أمريكا والصين والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

لكن الرهان في السوق مازال على انخفاض الأسعار في ظل النزاع والمخاوف من تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة.

وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.11 دولار للبرميل مرتفعة 0.35% بما يعادل 0.5% عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2% إلى 65.17 دولار للبرميل حيث كبحها بعض الشيء ارتفاع مستويات إنتاج الخام الأمريكي والمخزونات.

وفقد كلا الخامين القياسيين أكثر من 2% في تداولات اليوم السابق وقال المتعاملون إن الأسواق مرتفعة اليوم بفضل أنباء أن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أمريكيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في وقت لاحق من أغسطس.