أمانة الرياض ترد على شكوى مواطن من كثافة استخدام ” عيون القطط “

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت أمانة منطقة الرياض، مع شكوى مواطن من كثافة استخدام ” عيون القطط ” على ممرات المشاة بالمنطقة.

وقال المواطن في تغريدته التي أرسلها للحساب الرسمي لأمانة الرياض، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تقزيم الأشجار وارتحنا منه، باقي عيون القطط لها استخدامات مفيدة.. ولكن أن نجعلها ممرًا للمشاة هنا يجب محاسبة صاحب القرار ” .

واستجاب حساب طوارئ أمانة الرياض لشكوى المواطن، مؤكدًا أنه قد تم استلام البلاغ وتسجيله، والعمل على الحل في أقرب وقت ممكن.