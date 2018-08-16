على طريقة روميو وجولييت.. رجل يقتل حبيبته ثم يعانقها وينتحر

موسكو(صدى):

شهدت روضة ” فاسيليوك ” بمدينة غريازي التابعة لمنطقة ليبيتسك الروسية، واقعة غريبة من نوعها، ربما حاول بطلها أن يسير على خطى ” روميو وجولييت ” ، حيث عُثر على جثتي رجل وامرأة في وضعية ” العناق ” .

وتمكن رجال الشرطة الروسية أيضًا، من العثور على سكين دامية بمسرح الجريمة، هي أداة التي استخدمها الرجل للتخلص من حبيبته، وتبيّن أن الجثة الأولى لامرأة متزوجة تدعى ” يكاتيرينا ” ، وتبلغ من العمر 33 عامًا، وتعمل مربية في الروضة، أما الثانية، فهي لرجل يعمل كحارس للروضة ويدعى ” فاليري ” ، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أصاب الرجل قلق من تأخر ” يكاتيرينا ” في الرجوع من العمل، فخرج يبحث عنها، ليرتكب جريمته بدافع ” الحب ” الذي كان يكنه للمربية بالروضة، والتي لم تكن تبادله نفس المشاعر.

وعليه، نشأ صراع بين الطرفين، مما دفع الرجل لطعن حبيبته ” يكاتيرينا ” في الشريان السباتي، ثم عانقها وانتحر ليلحق بها، لتُفتح دعوى جنائية بموجب مادة ” قتل شخصين ” ، لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاة المربية والحارس، وذلك بعد الفحص الطبي الشرعي الجنائي لهما.